Stand: 08.04.2022 20:37 Uhr LNG-Antrieb: Umgebaute "Münsterland" zurück auf Borkum

Am Sonnabend nimmt die "Münsterland" die Fahrten im Linienverkehr von Borkum nach Eemshaven (Niederlande) wieder auf. Wie die AG "Ems" am Freitag mitteilte, wurde das Fährschiff in rund 16-monatiger Bauzeit mit einem LNG-Antrieb ausgerüstet. Es ist nach Angaben der Reederei bereits das dritte Fährschiff des Unternehmens, das mit umweltschonendem Flüssiggas betrieben wird. Das Schwesterschiff "Ostfriesland" sei 2015 die erste umgebaute LNG-Fähre in der Europäischen Union gewesen, heißt es. Der Umbau der "Münsterland" hat nach Unternehmensangaben rund 19 Millionen Euro gekostet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.04.2022 | 06:30 Uhr