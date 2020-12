Stand: 14.12.2020 20:38 Uhr L158 bei Achim: 46-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Achim (Landkreis Verden) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein 78 Jahre alter Autofahrer am Montagnachmittag beim Linksabbiegen auf einem Parkplatz mit dem in Richtung Autobahn fahrenden Kraftradfahrer. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Landesstraße 158 war für die Dauer der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.12.2020 | 06:30 Uhr