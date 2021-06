Kutschpferde läuten Urlaubssaison auf Baltrum ein Stand: 10.06.2021 14:40 Uhr "Bubi" und "Prinz" sind am Donnerstag auf Baltrum angekommen. Die beiden Kutschpferde sorgen auf der autofreien Insel für Rundfahrten und Gästetransport.

Die beiden Kaltblüter sind am Donnerstag mit der Fähre vom Hafen in Neßmersiel (Landkreis Aurich) auf die Ostfriesische Insel übergesetzt. "Die Pferde sind im Winter auf dem Festland, weil dort die Haltung einfach günstiger ist und es nicht so viele Weideflächen auf der Insel gibt", erklärte Fuhrunternehmer Sören Munier, der noch fünf weitere Pferde auf der Insel einsetzt.

Auf Baltrum gibt's keine Autos, aber vier Kutschbetriebe

In diesem Jahr hat sich der Umzug von "Bubi" und "Prinz" wegen der Corona-Einschränkungen um einige Wochen verzögert. In normalen Jahren beginnt die Saison in der Osterzeit. Die Vierbeiner schien das aber nicht zu interessieren, den Transport ließen sie gelassen über sich ergehen. Auch für die Fährgesellschaft sind die Tiertransporte Routine. Auf der Insel gibt es insgesamt vier Kutschbetriebe, inklusive Inselspedition.

