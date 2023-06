Stand: 13.06.2023 19:32 Uhr Kurzschluss: 15.000 Haushalte in Bremerhaven ohne Strom

Ein Stromausfall hat am Dienstag Teile des Südens von Bremerhaven lahmgelegt. Laut Energieversorger SWB waren am Mittag rund 15.000 Haushalte von Geestemünde bis Wulsdorf betroffen. Grund dafür sei ein Kurzschluss gewesen, der sich gegen 13 Uhr ereignet habe. Insgesamt vier Mittelspannungskabel fielen demnach aus, insgesamt 35 Ortsnetzstationen waren außer Betrieb. Die Stadt hatte zeitweise einen Notfallkontakt- und Informationspunkt eingerichtet. Am Abend waren schließlich alle Haushalte wieder versorgt.

