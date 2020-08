Stand: 22.08.2020 13:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kurz aber heftig: Unwetter trifft Syke und Weyhe

Ein schweres Unwetter ist am Freitagabend über den Landkreis Diepholz gezogen und hat vor allem die Orte Syke und Weyhe getroffen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Unwetter dauerte nach Angaben von Anwohnern nur wenige Minuten, war aber umso heftiger. Laut Polizei rissen kräftige Sturmböen zahlreiche Bäume um. In Syke stürzte ein Ast auf das Dach des Kreismuseums und sorgte für schwere Schäden. Auch an anderen Stellen beschädigten Bäume Hausdächer oder blockierten Straßen. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Auch durch die Landkreise Osterholz und Verden zog das Blitz-Unwetter, teils ohne Regen und nur mit kräftigen Sturmböen. Auch hier wurden Bäume entwurzelt.

