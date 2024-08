Stand: 26.08.2024 14:01 Uhr Kurioser Streit um den Namen von Oldenburg (Oldb)

Der Rat der Stadt Oldenburg befasst sich am Abend mit einem kuriosen Problem mit der Schreibweise der Stadt. Seit Jahrzehnten schreibt sich die Stadt "Oldenburg (Oldb)". Die Schreibweise mit der Klammer soll das niedersächsische Oldenburg von der Stadt Oldenburg in Holstein in Schleswig-Holstein abgrenzen. Das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz sieht aber seit 2011 eigentlich die Schreibweise "Oldenburg (Oldenburg)" vor - und die Aufsichtsbehörde fordert laut Stadt eine Anpassung. Weil die Änderung aber enormen Aufwand und Kosten in Millionenhöhe verursachen würde, sollen die Ratsmitglieder für einen Antrag stimmen: Das Innenministerium solle das Kommunalverfassungsgesetz ändern lassen und stattdessen dort die Schreibweise von (Oldenburg) auf (Oldb) ändern. Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" berichtet.

Weitere Informationen Posse in Oldenburg: Stadt druckt falsches Rathaus auf Dienstwagen Eigentlich sollten die Wahrzeichen der Stadt als Skyline abgebildet werden. Es kam wohl zu einer Verwechslung. (30.10.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg