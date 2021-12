Stand: 17.12.2021 07:48 Uhr Kurierfahrer in Verden überfallen: Täter nehmen Urkunden mit

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag den Kurierfahrer einer Bankfiliale in der Innenstadt von Verden überfallen und dabei leicht verletzt. Die beiden maskierten Männer hatten den Fahrer nach Angaben der Polizei abgepasst und nahmen einen Koffer aus dem Fahrzeug an sich; darin befanden sich unter anderem wichtige Urkunden. Anschließend flüchteten sie zunächst zu Fuß und dann in einem schwarzen Mercedes, der mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Nienburg versehen war. Wer am Steuer des Wagens saß, ist ebenfalls unbekannt. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Wer etwas zu dem Überfall sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer (04231) 80 60 zu melden.

