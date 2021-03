Stand: 29.03.2021 09:00 Uhr Kunstwerke aus Oldenburger Stadtmuseum ziehen um

Wegen des Teilabrisses des Oldenburger Stadtmuseums müssen bis zum Ende des Monats zahlreiche Kunstwerke umziehen. Gemälde, Statuen, Wandteppiche und auch Möbelstücke werden in den kommenden Monaten eingelagert. Am Ort der 1968 errichteten «Neue Galerie» soll ein Neubau entstehen. Das Team des Museums will die kommende Zeit unter anderem auch für die Restaurierung der Ausstellungsstücke nutzen.

Weitere Informationen Oldenburger Stadtmuseum sucht nach dem verschwundenen "M" Seit der Nacht zum Dienstag fehlt im markanten Schriftzug an der Fassade das "M". Ist das Kunst? Oder konnte das weg? (09.12.2020) mehr

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.03.2021 | 09:30 Uhr