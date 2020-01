Stand: 25.01.2020 18:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kunsthalle zeigt Gewinner der "Nordwestkunst 2019"

"When cake glaze shines perfectly" - treffender könnte der Titel der Werke von Liza Dieckwisch nicht sein. Die Preisträgerin der "Nordwestkunst" 2019 verwandelt mit ihren Arbeiten die Kunsthalle Wilhelmshaven in eine mal blau-graue, dann wieder bunt schillernde Plastikwelt. Mit dabei: Ein See, der wie eine Erdölpfütze voller Glitzer wirkt und ein großer, glasierter Donut - in den man wegen des Silikon- und Latex-Materials besser nicht beißen sollte. Was der Zuschauer damit machen soll? Das bleibt ihm selbst überlassen. Schließlich sei die Künstlerin an einem "offenen und flexiblen Bildverständnis" interessiert, heißt es in einer Beschreibung. Das Besondere: Ihre Werke kommen ohne traditionelle Bildträger, wie Rahmen oder Holzpaletten aus und werden teilweise erst vor Ort vollendet.

Publikum kann mitgestalten

Die anderen beiden Gewinner aus 2019 - David Rauer und Samuel Treindl - bringen gleich eine ganze Manufaktur mit in die Kunsthalle. Sie fertigen im Laufe der Ausstellung eine Wachsskulptur, modelliert nach Personen oder Gegenständen aus Wilhelmshaven: Bordsteinkanten, Ellenbogen, Fassadenkanten, Füße, Nasen, Tritte oder Streichelbewegungen. Auch die Besucher der Kunsthalle haben die Möglichkeit, sich durch Körpereinsatz in die Skulptur einzubringen. Alles soll in der "Afteradalbertplundersculpture" genannten Figur zu einer Gesamtplastik verschmelzen.

