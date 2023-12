Stand: 01.12.2023 08:54 Uhr Kunsthalle Wilhelmshaven widmet sich dem Sturm

Die Kunsthalle Wilhelmshaven widmet sich mit einer neuen Sonderausstellung dem Wetterphänomen Sturm. Vom 9. Dezember bis zum 18. Februar kommenden Jahres lädt das Museum innerhalb und außerhalb der eigenen Mauern zum Erleben der Naturgewalt ein. Zur Ausstellung "Oh clouds, oh storms, oh winds ... KUNST IM STURM" gehören Gemälde, Videos, Klang-Installationen, Windskulpturen, Wetterfahnen und eine Sturmsirene, wie die Kunsthalle mitteilte. Ein Kunstparcours soll vom Rathaus über die Kunsthalle bis zur Küstenlinie führen. Dabei gehe es auch um Offshore-Windparks bei Helgoland und um die Verwüstungen durch Hurrikans.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min