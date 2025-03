Kunsthalle Wilhelmshaven: So vielfältig ist Sammelleidenschaft Stand: 10.03.2025 15:56 Uhr Von der Streichholzschachtel bis zum Kreisel: In der Kunsthalle Wilhelmshaven hat sich am Sonntag alles um die Leidenschaft fürs Sammeln gedreht. Eingeladen waren Hobbysammlerinnen und -sammler.

Warum entscheiden Menschen sich, Gegenstände zu sammeln: aus forschendem Interesse, dem Wunsch, zu erinnern oder aus Hoffnung auf ein Überleben in den Dingen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Ausstellung "gimme, gimme more - Sammelmut von 1912 bis morgen" in der Kunsthalle. Im Rahmen der Schau hat am Sonntag eine besondere Aktion stattgefunden: Unter dem Motto "Zeig deine Sammlung!" waren Hobby-Sammlerinnen und -Sammler eingeladen, ihre liebsten und wertvollsten Stücke auszustellen. Wobei die Kategorie "wertvoll" eine subjektive ist - und ganz im Auge des Sammelnden liegt.

Leidenschaft Kreisel: Von der Mutter geerbt

Miriam Gieger sammelt Kreisel. Wie schon ihre Mutter. Fast 50 Stück sind es inzwischen. Sie sind klein, teils kunstvoll aus Holz gedrechselt, teils bunt bemalt. Die schönsten hat sie mitgebracht und auf der Fensterbank im Untergeschoss der Kunsthalle platziert. Die Wilhelmshavenerin findet es großartig, dass Privatleute wie sie ihre Schätze an diesem Sonntag einmal öffentlich zeigen können.

Stadt steuert Kunstwerke aus der Gemäldegalerie bei

"Philumenist" - oder Streichholzschachtel-Sammler - Oliver Zabel hat zu der Ausstellung am Sonntag viele kleine Streichholzschachteln mit zahlreichen außergewöhnlichen Motiven beigesteuert. Daneben sind bei der Ausstellung auch Werke aus den Beständen der städtischen Kunstsammlung zu sehen. Darunter beispielsweise Bilder von Marineschiffen und der früheren Werft. Ziel der Ausstellung ist es, die verschiedensten Sammelleidenschaften zu ergründen. Hier zeigt sich: Wer sammelt, entwickelt eine Liebe zu seinen Objekten.

Spanische Kunst versammelt in einer Skulpturengruppe

Ein Highlight der Ausstellung ist eine Skulpturengruppe aus Polyester der spanischen Künstlergruppe Equipo Cróncia. Sie zeigt die spanische Prinzessin, Edelleute, den Hofnarren und einen Hund. Damit verweise sie unter anderem auf das berühmte Gemälde "Las Meninas" von Diego Velasquez aus dem Jahr 1656, so die Kunsthalle. Doch es sei auch eine Sammlung anderer bekannter spanischer Kunst, die in Kleidern, Gesichtern als Zitate auftauche, hieß es. Die Ausstellung "gimme, gimme more" ist noch bis zum 16. März in Wilhelmshaven zu sehen. Die privaten Sammler haben ihre Stücke allerdings bereits wieder mit zurück in die heimischen Regale, Vitrinen und Schränke genommen.

Weitere Informationen Sammelschiffchen der Seenotretter werden 150 Jahre alt Mit den Dosen in Form von Ruderbooten sammeln die Seenotretter Geld für ihre Arbeit. Mittlerweile geht das auch bargeldlos. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen