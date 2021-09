Stand: 25.09.2021 16:00 Uhr Kuh muss nach Unfall bei Weener eingeschläfert werden

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend in Weener (Landkreis Leer) ungebremst in eine Kuh gefahren. Laut Polizei bliebt die Frau unverletzt, die Kuh musste eingeschläfert werden. Das Tier war über einen Zaun auf die Landesstraße 31 bei Weener gelangt. Im Dunkeln habe die Autofahrerin die Kuh nicht rechtzeitig sehen können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.09.2021 | 16:00 Uhr