Stand: 03.11.2020 14:24 Uhr Kündigung: Klinikum Wilhelmshaven feuert Geschäftsführer

Das Klinikum Wilhelmshaven trennt sich mit sofortiger Wirkung vom abberufenen Geschäftsführer Reinhold Keil. Wie das Krankenhaus mitteilte, sei am Dienstag die außerordentliche Kündigung ausgesprochen worden. Keil am 2. Oktober aus seiner Funktion als Geschäftsführer abberufen worden. Hintergrund sind Zweifel an einer ordnungsgemäßen Arbeitsweise eines Geschäftsführers. Mitte Oktober hatte es eine Razzia in Räumen des Klinikums gegeben. Dabei sei es um Abrechnungsbetrug im Zusammenhang mit Honoraren von Privatpatienten gegangen, hieß es damals. Ob Keil involviert war, ist nicht bekannt.

