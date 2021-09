Stand: 22.09.2021 08:52 Uhr Kreißsaal schließt: Keine Geburten mehr in Friesoythe

Im Krankenhaus Friesoythe können ab November keine Kinder mehr entbunden werden. Weil es zu wenige Fachkräfte gebe, müsse der Kreißsaal geschlossen werden, so die Klinikleitung. Das Krankenhaus sehe sich seit Jahren unter Druck gesetzt, weil es unter der politisch gewollten Grenze von 500 Geburten pro Jahr liegt und keine Risikoschwangerschaften betreut, so die Klinikleitung. In den vergangenen Jahren wurden bereits die Geburtshilfen in Oldenburg, Wittmund und Nordenham geschlossen. Woanders gab es Einschränkungen: Kreißsäle in Delmenhorst und Emden mussten vorübergehend schließen.

