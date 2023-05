Stand: 16.05.2023 12:56 Uhr Kreismuseum Syke: Junghühner im Karton ausgesetzt

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrmals Junghühner auf dem Gelände des Kreismuseums Syke ausgesetzt. Nur durch Zufall entdeckten Mitarbeiter die Tiere, so das Museum. Alle Junghühner seien gesund, heißt es weiter. Außerdem hätte eine unbekannte Person versucht, Geflügel im museumseigenen Hühnergehege auszusetzen. Das sei jedoch vereitelt worden. Das Museum appelliert an Tierbesitzer, dies zu unterlassen. Es handele sich nicht um einen Kavaliersdelikt, sondern um die strafbare Gefährdung von Lebewesen. Im Notfall könne man sich stattdessen an das Veterinäramt des Landkreises Diepholz oder das Ordnungsamt wenden. Auf diesem Wege könnten die Hühner in ein neues Zuhause vermittelt werden. Das Museum will künftig Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstatten.

