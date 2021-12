Stand: 28.12.2021 18:32 Uhr Kranker 32-Jähriger im Landkreis Cloppenburg vermisst

Die Polizei im Landkreis Cloppenburg sucht nach einem vermissten Mann und hat dafür am Dienstag erstmals einen Hubschrauber eingesetzt. Der 32-Jährige war bereits am Donnerstag vor Heiligabend vermisst gemeldet worden, nachdem er am Mittwoch nicht von Emstek in seinen Heimatort Molbergen zurückgekehrt war. Der vermisste Damian F. ist den Angaben zufolge herzkrank und benötigt möglicherweise medizinische Hilfe. Er ist 1,73 Meter groß, blond und untersetzt. An seiner linken Hand fehlt der Zeigefinger. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle der Region entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.12.2021 | 06:30 Uhr