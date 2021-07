Stand: 25.07.2021 19:31 Uhr Krankenwagen verunglückt auf Einsatzfahrt in Cuxhaven

Bei einem Unfall zwischen einem Krankenwagen und einem Auto in Cuxhaven sind vier Menschen leicht verletzt worden. Der Krankenwagen sei am Sonnabend mit Einsatzhorn und Blaulicht über eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei in Cuxhaven mit. Trotzdem übersah der Fahrer eines Autos das Fahrzeug offenbar und es kam zum Zusammenprall. Die Patientin, die sich im Krankenwagen befand, wurde mit einem Ersatzwagen in eine Klinik transportiert.

Nachrichten aus dem Studio Oldenburg

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.07.2021 | 18:00 Uhr