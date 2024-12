Stand: 17.12.2024 11:49 Uhr Krankenschwester erwischt Dieb in Klinik in Rotenburg

In einem Krankenhaus in Rotenburg (Wümme) ist am Samstag ein Dieb gestellt und festgenommen worden. Eine Krankenschwester hatte den Mann in einem Dienstzimmer überrascht. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen habe sie den 25-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können, so ein Polizeisprecher. Bei dem 25-Jährigen fanden die Beamten diverses Diebesgut: Unter anderem hatte er im Schuh das private Handy einer Krankenschwester versteckt. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.12.2024 | 06:30 Uhr