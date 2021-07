Stand: 22.07.2021 10:23 Uhr Krankenhäuser in Oldenburg wollen fusionieren

Das Evangelische Krankenhaus und das katholische Pius-Hospital in Oldenburg wollen sich zu einem Innenstadtkrankenhaus zusammenschließen. Sie würden dann mit zusammen 800 Betten und knapp 3.000 Beschäftigten zum größten konfessionellen Krankenhaus in Niedersachsen fusionieren. Mit dem Schritt soll die Zukunft der Kliniken gesichert werden, hieß es. Verbindliche Beschlüsse gebe es noch nicht. Weitere Gespräche sind bis zum Jahresende geplant. Im nächsten Jahr könnte die Fusion dann konkret werden. Beide Kliniken arbeiten schon seit vielen Jahren in einigen Bereichen zusammen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.07.2021 | 09:30 Uhr