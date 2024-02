Stand: 15.02.2024 15:19 Uhr Kranfahrer stirbt in 32 Meter Höhe - Todesursache unklar

Rettungskräfte haben am Mittwochabend in Bremerhaven einen Kranfahrer tot im Führerhaus gefunden. Der Leiter einer Baustelle im Stadtteil Geestemünde hatte den Notruf gewählt, weil er den Mann in rund 32 Metern Höhe nicht erreichen konnte, wie die Feuerwehr mitteilte. Höhenretter versuchten demnach eine Stunde, den Mann in der Kanzel wiederzubeleben. Das sei jedoch nicht gelungen. Die Todesursache blieb zunächst unklar. "Wir haben keine Hinweise auf eine Straftat", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.02.2024 | 07:30 Uhr