Kramermarkt gestartet - Umzug live bei NDR.de

Der Kramermarkt ist wohl das Herbst-Highlight in Oldenburg. Am Freitagnachmittag hat das zehntägige Volksfest begonnen. Am Sonnabend steht mit dem Festumzug einer der Höhepunkte auf dem Programm: Mehr als 100 Festwagen und Fußgruppen werden in Oldenburg unterwegs sein. Los geht es nach Angaben der Stadt um 13.45 Uhr. Mehr als 100.000 Zuschauer werden in der Innenstadt erwartet - nicht wenige sicherlich mit dem Ziel, möglichst viele Kamelle aufzufangen und zu sammeln. Vom Staatstheater aus ziehen die Wagen und Gruppen zum Marktgelände an den Weser-Ems-Hallen. Den Festumzug zeigt NDR.de in voller Länge live im Videostream. Auch zahlreiche Bilder vom Umzug gibt es hier anschließend zu sehen.

Kramermarkt in Oldenburg eröffnet Hallo Niedersachsen - 27.09.2019 19:30 Uhr Mit einem Gottesdienst wurde der Kramermarkt in Oldenburg eröffnet. Das Volksfest bietet Spaß für die ganze Familie, vor allem Nostalgie-Liebhaber kommen dieses Jahr auf ihre Kosten.







"Spektralfeuerwerk": Farbenfrohe Eröffnung am Freitag

Am Freitagabend sollte es auf dem Marktgelände ein Feuerwerk geben - und zwar kein gewöhnliches. Sämtliche Lichter auf dem Kramermarkt sollten ausgeschaltet werden - und die Besucher Spektralbrillen erhalten. "Die Sichtfolie dieser Brillen bricht das Licht und fächert es in den schönsten Regenbogenfarben auf", erklärten die Veranstalter im Vorfeld. Am letzten Markt-Abend ist ein weiteres "Spektralfeuerwerk" geplant.

Riesenrad und Kettenkarussell

Mehr als eine Million Besucher will der Kramermarkt in diesem Jahr anziehen. Bis zum 6. Oktober können sie sich auf die Buden und Fahrgeschäfte stürzen. Neben dem 60 Meter hohen Riesenrad dürfen sich Fans luftiger Höhen auf ein neues Kettenkarussell freuen. Darin fliegt man sogar in 80 Metern Höhe im Kreis, wie die Organisatoren ankündigen. Am Boden, genauer: in einem Zirkuszelt, wartet eine Ausstellung zum Thema "120 Jahre Schaustellerverband Oldenburg" auf Interessierte.

Öffnungszeiten des Kramermarkts 2019

Freitag, 27. September, 14 bis 1 Uhr

Sonnabend, 28. September, ab Eröffnung bis 1 Uhr

Sonntag, 29. September, 13 bis 23 Uhr

Montag, 30. September, 14 bis 23 Uhr

Dienstag, 1. Oktober, 14 bis 23 Uhr

Mittwoch, 2. Oktober, 14 bis 1 Uhr

Donnerstag, 3. Oktober, 13 bis 23 Uhr

Freitag, 4. Oktober, 14 bis 1 Uhr

Sonnabend, 5. Oktober, 14 bis 1 Uhr

Sonntag, 6. Oktober, 13 bis 23.30 Uhr

