Stand: 09.11.2022 11:01 Uhr Kränze, Namen, Erinnerung: Menschen gedenken Pogrom-Opfern

Heute jährt sich die sogenannte Reichspogromnacht. Am 9. November 1938 zündeten Nationalsozialisten in ganz Deutschland jüdische Gotteshäuser an und verschleppten jüdische Bürgerinnen und Bürger in Lager - der Auftakt zur systematischen Vertreibung und Unterdrückung jüdischer Menschen. In Nordwestniedersachsen erinnern viele Initiativen, Städte und Gemeinden an mit Gedenkveranstaltungen. Im ostfriesischen Leer brannte beispielsweise heute vor 84 Jahren die große Synagoge nieder. Ein "stiller Gang" der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit erinnert am Nachmittag an das Verbrechen. Auf einer Gedenkveranstaltung der Stadt Leer werden die Namen aller Leeraner Opfer des Holocaust verlesen. In Neustadtgödens wird an jüdisches Leben erinnert, das vor der Verfolgung lange Zeit wichtiger Bestandteil des Ortes war. Auch in Wilhelmshaven und Bremerhaven gibt es Gedenkversammlungen und Kranzniederlegungen. Der Erinnerungsgang in Oldenburg, den es seit mehr als 40 Jahren gibt, wird von einer ganzen Veranstaltungsreihe begleitet. Nachfahren eines Oldenburger Holocaust Opfers enthüllen heute ein Erinnerungszeichen vor dem ehemaligen Wohnhaus.

