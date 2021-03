Stand: 02.03.2021 11:54 Uhr Krähen-Webcam im Schlosspark Jever sendet wieder

Krähen ganz privat. So kann man sie jetzt wieder am Schloss Jever erleben. Eine Webcam beobachtet das Nest der Saatkrähen im Schlosspark. Die Zuschauer können auf diese Weise beim Nestbau, bei der Aufzucht der Jungen und bei ihren ersten Ausflügen dabei sein. Im vergangenen Jahr wurde das Projekt 12.000 Mal im Internet angeklickt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zusätzlich wird in diesem Frühjahr auch eine Kamera über dem Nest von Rauchschwalben angebracht. Die Idee war entstanden, um den Ärger über die Saatkrähen am Schloss zu mildern. Die Vögel sind laut, ihre Hinterlassenschaften treffen ab und zu auch Spaziergänger.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.03.2021 | 13:30 Uhr