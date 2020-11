Stand: 18.11.2020 11:46 Uhr Kostenlose Corona-Tests in Osterholz-Scharmbeck

Wegen ansteigender Corona-Zahlen, bietet der Landkreis Osterholz-Scharmbeck jetzt kostenlose Corona-Schnelltests für alle Kontaktpersonen an. Das Angebot richte sich gezielt an symptomfreie Personen aus sensiblen Bereichen wie Schulen, Kitas oder Pflegeheimen, sagte Landrat Bernd Lütjen. Er denkt dabei vor allem an Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen, Lehrer und Menschen aus Pflegeheimen, in deren Umfeld Corona-Infektionen nachgewiesen worden sind. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nutzen einen Schnelltest, dessen Ergebnis nach 15 Minuten vorliegt. Alle Tests werden in einem sogenannten Containment-Center in der Bahnhofstrasse gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.11.2020 | 10:30 Uhr