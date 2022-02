Stand: 22.02.2022 09:01 Uhr Kostenexplosion bei Gorch-Fock-Sanierung: Prozess beginnt

Vor dem Amtsgericht Brake beginnt heute ein Prozess, der die explodierenden Kosten für die Instandsetzung des Segelschulfschiffs der Marine Gorch Fock in den Blick nimmt: Diese stiegen von ursprünglich zehn Millionen Euro auf 135 Millionen. Vor Gericht steht ein Subunternehmer aus Berne (Landkreis Wesermarsch), dessen Firma Korrosionsschutzarbeiten ausführte. Ihm wird Bestechung im geschäftlichen Verkehr in einem besonders schwerem Fall vorgeworfen. Der Firmenchef werde eine umfassende Aussage machen. Das sagte sein Verteidiger, Sebastian Wendt, dem NDR Niedersachsen. Wendt sagte, dabei würde die Auftragsvergabe der Elsflether Werft an die Zulieferbetriebe offengelegt. Bisher hieß es, die Werftleitung habe von den Subunternehmern verlangt, 15 Prozent auf ihre Rechnungen aufzuschlagen. Die überteuerten Summen habe die Marine gezahlt. Die Differenz soll bei der Werft geblieben sein, den Subunternehmern seien dafür Folgeaufträge zugesichert worden. Bei dem Unternehmen aus Berne geht es um 675.000 Euro.

Weitere Informationen "Gorch Fock": Weitere Ermittlungen wegen Untreue Ein früherer Verantwortlicher der Elsflether Werft soll eine Firma beauftragt haben, die seiner Freundin gehört. (02.02.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.02.2022 | 07:30 Uhr