Kopfschuss vor den Augen der Kinder: Urteil ist rechtskräftig

Das Urteil gegen zwei Männer, die versucht haben, im Februar 2023 eine Frau vor den Augen ihrer Kinder durch einen Kopfschuss zu töten, ist nun rechtskräftig. Das teilte das Landgericht Oldenburg am Mittwoch mit. Die Angeklagten waren gegen das Urteil vorgegangen. Der Bundesgerichtshof konnte jedoch keine Rechtsfehler feststellen und wies die Revision zurück. Das Landgericht Oldenburg hatte den Vater der Kinder und seinen besten Freund, der in Delmenhorst auf die Frau geschossen hatte, zu je 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wollte seine Ex-Frau aus Eifersucht töten lassen, so das Gericht. Die Frau überlebte den Kopfschuss schwer verletzt.

