Kopfschuss in Delmenhorst: Polizei hat neue Hinweise Stand: 06.03.2023 12:02 Uhr Knapp einen Monat nach einem mutmaßlichen Mordanschlag auf eine 35-jährige Frau in Delmenhorst hat die Polizei den möglichen Fluchtweg des Schützen rekonstruieren können.

Das teilten die Ermittler Polizei am Montag mit. Entlang dieses Wegs wurde und wird nach Beweismitteln gesucht. Am 10. Februar war von einem Fahrrad aus auf die Frau geschossen worden, als sie am Steuer ihres Autos saß. Sie wurde am Kopf getroffen und schwer verletzt. Hintergrund ist vermutlich ein Streit um das Sorgerecht für drei Kinder. Die Kinder saßen bei der Tat ebenfalls in dem Wagen, blieben aber unverletzt.

VIDEO: Delmenhorst: Polizei sucht Waffe im Burggraben (13.02.2023) (1 Min)

Ermittlungen gegen zwei Verdächtige - darunter der Vater

Die Polizei ermittelt gegen den Vater sowie einen 41-Jährigen aus dem Umkreis der Familie wegen versuchten Mordes. Beide Männer sind auf freiem Fuß. Die Tat ereignete sich in einer Wohngegend vor einer Betreuungseinrichtung, in der die Frau mit ihren Kindern lebte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.03.2023 | 15:00 Uhr