Stand: 06.11.2022 12:37 Uhr Konzertbesucher greifen Polizisten in Oldenburg an

In Oldenburg ist es am Samstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Konzertbesuchern und der Polizei gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sollte in einer Disco ein Konzert eines Berliner Rappers stattfinden. Der Betreiber habe aber keine Genehmigung für den Betrieb einer Diskothek, weshalb die Polizei das Konzert untersagte. Als die ersten Beamten eintrafen, befanden sich etwa 30 Besucher in der Diskothek und etwa 100 Personen davor. Als die Polizei Platzverweise erteilte, seien die Einsatzkräfte aus einer Gruppe von etwa 70 Personen heraus mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Einzelne Personen hätten die aggressive Stimmung weiter aufgeheizt, sodass es auch zu massiven Beleidigungen gegen die Polizei gekommen sei, so ein Sprecher. Die Lage konnte demzufolge erst beruhigt werden, nachdem aus umliegenden Dienststellen weitere Polizisten dazukamen. Gegen die mutmaßlichen Angreifer wird nun unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte ermittelt.

