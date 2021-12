Stand: 21.12.2021 09:28 Uhr Komiker Otto Waalkes feiert Weihnachten gern in Ostfriesland

Otto Waalkes liebt es zu Weihnachten familiär und gemütlich. Das Fest verbringt der Komiker aus Emden, der seit Langem in Hamburg lebt, eigenen Angaben zufolge sehr gern bei seiner Familie in Ostfriesland. Dort lebe sein Bruder mit seiner Frau und seinen Kindern. "Und wir feiern in Gedenken an unsere Eltern dieses Fest ganz traditionell", sagte Waalkes. "Da gibt es Kekse, da wird gesungen, um 18 Uhr ist Bescherung und so weiter. Das wird immer beibehalten." Sein älterer Bruder sei stets sein großes Vorbild gewesen, sagte Waalkes: "Mit seiner Schlagfertigkeit und seinem Witz ist er mir immer eine große Orientierungshilfe gewesen."

Weitere Informationen Komiker und Kult-Ostfriese Otto Waalkes im Porträt Otto Waalkes ist der vielleicht bekannteste Ostfriese. Der Emder entwickelte sein komisches Talent schon sehr früh. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.12.2021 | 09:30 Uhr