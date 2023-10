Stand: 18.10.2023 15:55 Uhr Kollision zwischen Auto und Pferd - Polizei erschießt Tier

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Pferd musste die Polizei das schwer verletzte Tier erschießen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 59-Jähriger am Mittwoch mit seinem Auto in Richtung Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) unterwegs, als plötzlich ein Pferd die Fahrbahn kreuzte. Es habe keine Chance mehr gegeben, die Kollision zu verhindern, hieß es. Wegen der schweren Verletzungen des Tieres, erschoss ein Polizist das Pferd nach Absprache mit der 54-jährigen Halterin. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Pferdehalterin müsse sich gegebenenfalls noch wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen verantworten, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.10.2023 | 15:00 Uhr