Kollision mit Auto: Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf A27

Bei einem schweren Unfall auf der A27 im Landkreis Cuxhaven ist in der Nacht zu Samstag ein Motorradfahrer gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, war zwischen den Anschlussstellen Hagen im Bremischen und Stotel aus unklarer Ursache ein Auto auf das Motorrad aufgefahren. Der Fahrer wurde dadurch von seiner Maschine geschleudert. Er verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle im Rettungswagen starb. Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt. Die A27 war in der Folge des Unfalls für mehrere Stunden in Richtung Bremerhaven gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.04.2023 | 10:00 Uhr