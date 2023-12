Stand: 20.12.2023 11:24 Uhr Kokainschmuggel in Bremerhaven: Urteil gegen vier Männer erwartet

Im Prozess um einen Kokainschmuggel in Bremerhaven wird am Mittwoch das Urteil vor dem Landgericht Bremen erwartet. Angeklagt sind vier Männer. Sie sollen andere Drogendealer beauftragt haben, rund 37 Kilogramm Kokain aus einem Kühlcontainer in Bremerhaven zu holen. Die Tat ereignete sich Anfang April. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten gemeinschaftliche Einfuhr von Betäubungsmitteln vor. Der Schmuggel fiel auf, weil ein Mitarbeiter eines Containerumschlagunternehmens die Tat beobachtet hatte und die Polizei rief.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min