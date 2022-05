Kohlenmonoxid ausgetreten: 65-Jährige aus Weener stirbt Stand: 02.05.2022 08:29 Uhr Gleich zwei Einsätze wegen Kohlenmonoxid-Austritts hat es am Sonntag in Niedersachsen gegeben: In Osnabrück wurden zwölf Menschen aus einer Wohnung gerettet. In Weener kam eine Frau ums Leben.

Die 65-jährige Hausbewohnerin aus Weener (Landkreis Leer) ist nach Angaben der Polizei offenbar gestorben, weil sie Kohlenmonoxid eingeatmet hatte. Außerdem wurden Familienangehörige von ihr sowie Polizisten und Sanitäter verletzt. Das Gas war laut Polizei vermutlich aus einem defekten Kamin ausgetreten.

Osnabrück: Zwölf Menschen aus Wohnung gerettet

Auch in einer Wohnung in Osnabrück hatte sich am Sonntagabend Kohlenmonoxid ausgebreitet. Die Feuerwehr rettete zwölf Menschen. Ein vierjähriges Kind sei kurz bewusstlos gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Es gehe ihm aber schon wieder besser. Ein zwölfjähriges Kind und eine weitere Person kamen ins Krankenhaus. Alle weiteren Betroffenen wurden noch vor Ort versorgt und untersucht. Das Kohlenmonoxid war den Angaben zufolge vermutlich aus einer defekten Gastherme ausgetreten.

