Stand: 15.12.2021 20:30 Uhr Knapp 150 Zeitarbeiter verlieren bei VW in Emden ihren Job

Wegen fehlender Halbleiter und der damit verbundenen Produktionsausfälle verlieren bei Volkswagen in Emden 148 Zeitarbeiter zum Jahresende ihren Job. Ihre Verträge wurden nicht verlängert, wie der Betriebsrat mitteilte. Der Emder VW-Betriebsratschef Manfred Wulff kritisierte das Vorgehen des Konzerns. Es sei vorherzusehen, dass nächstes Jahr Personal gebraucht werde. VW wolle dafür Beschäftigte von anderen Standorten nach Emden holen. Denn ab dem Frühjahr will VW in Emden neben Verbrenner-Modellen auch das Elektroauto ID.4 bauen. Derzeit stehen in Emden die Bänder aber seit anderthalb Wochen still. Wegen der fehlenden Bauteile sind die Weihnachtsferien früher gestartet. Zum Jahresbeginn wird das Werk laut Betriebsrat in Kurzarbeit gehen. Nach den Werksferien sollen die Bänder auch in der zweiten Kalenderwoche still stehen. Zudem seien drei Kurzarbeitstage Ende Januar und Anfang Februar vorgesehen.

