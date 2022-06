Stand: 29.06.2022 10:29 Uhr Klinikum Oldenburg: Stadt bürgt für fast 117 Millionen Euro

Die Stadt Oldenburg will für das Klinikum Oldenburg für rund 117 Millionen Euro bürgen. Dafür hat der Rat der Stadt am Dienstag gestimmt. Die Bürgschaft ist nötig, damit das Klinikum Geld für eine Sanierung und einen Neubau am Standort im Stadtteil Kreyenbück von einem Bankenkonsortium bekommt. Insgesamt will das Klinikum rund 346 Millionen Euro in den Neubau investieren, einen Großteil muss es selbst tragen. Das Klinikum will in den kommenden Jahren unter anderem ein neues Perinatalzentrum zur Versorgung von Früh- und Neugeborenen bauen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.06.2022 | 09:30 Uhr