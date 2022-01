Stand: 04.01.2022 12:02 Uhr Klinikum Leer meldet Babyrekord für 2021

Im Klinikum Leer sind im vergangenen Jahr 1.385 Babys auf die Welt gekommen - so viele wie noch nie zuvor in einem Jahr. Kurz vor dem Jahreswechsel kam am Silvesterabend um 21.27 Uhr die kleine Meriam Altalaa zur Welt - und schaffte es damit noch in die Statistik für 2021. Nach Angaben der Geschäftsführung steigen die Geburtenzahlen im Klinikum jährlich an - in den vergangenen fünf Jahren um etwa 50 Prozent. 2018 lag die Zahl noch bei 999 Geburten, 2019 waren es 1.083 und 2020 bereits 1.207 Babys.

Weitere Informationen Erstmals 1.000 Babys im Klinikum Leer geboren Im Klinikum Leer sind in diesem Jahr erstmals 1.000 Babys geboren worden. Wie eine Sprecherin mitteilte, kam das Jubiläums-Baby am vergangenen Donnerstag zur Welt. (02.12.2019) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.01.2022 | 13:30 Uhr