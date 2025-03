Stand: 21.03.2025 10:16 Uhr Klinikum Leer legt Grundstein für 60 Millionen Euro teuren Anbau

Am Klinikum Leer ist am Donnerstag der Grundstein für einen Anbau gelegt worden. Das Klinikum investiert nach eigenen Angaben mehr als 60 Millionen Euro aus eigenen Mitteln in das Bauprojekt. Zunächst sollen mit dem Anbau die Eingangshalle und die Zentral-OPs erweitert werden. Danach entstehen demnach eine Tiefgarage und mehrere Klinikstationen. Auch eine "Hotelstation" soll Teil des Neubaus werden. Der Komplex soll laut Klinikum im Sommer 2027 fertig sein. Bereits im September 2023 hatten erste Arbeiten für den Neubau begonnen. So wurden Versorgungsleitungen gelegt und nach Kampfmitteln sondiert - allerdings ohne Fund.

