Stand: 25.06.2021 11:03 Uhr Klinikum Leer bekommt Neubau für 50 Millionen Euro

Auf dem Areal des Klinikum Leer soll ein Neubau mit rund 20.000 Quadratmetern Fläche entstehen. Die Projektkosten für Baumaßnahmen, Einrichtung und Ausstattung betragen rund 50 Millionen Euro, wie das Krankenhaus am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Das Projekt werde vollständig aus Eigenkapital und Darlehen finanziert und soll bis Ende 2024 fertiggestellt werden. "Wir stehen am Anfang des größten Bauprojektes in der 150-jährigen Geschichte des Klinikums und eines weiteren Meilensteins für die medizinische Versorgung der Bevölkerung des Landkreises", sagte Matthias Groote., Landrat des Landkreises Leer und Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums. Holger Glienke, Geschäftsführer des Klinikums, sagte, durch die neuen Räumlichkeiten würden die Kapazitäten des Klinikums ausgebaut und das Leistungsspektrum erweitert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.06.2021 | 13:30 Uhr