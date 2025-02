Stand: 21.02.2025 08:49 Uhr Klinik in Varel wird zum OP-Zentrum: Land gibt 2,25 Millionen Euro

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) hat am Donnerstag einen Förderbescheid an das St. Johannes-Hospital in Varel (Landkreis Friesland) überreicht. Wie sein Ministerium mitteilte, unterstützt das Land Niedersachsen die Umwandlung des Krankenhauses in ein ambulantes Operations-Zentrum mit 2,25 Millionen Euro. Von den 155 Betten werden 90 Betten vollständig abgebaut. 40 Betten werden demnach zum Nordwest-Krankenhaus in Sanderbusch verlagert. 25 Betten bleiben laut Ministerium am St. Johannes-Hospital in Varel. Klinik-Geschäftsführerin Petra Hohmann erklärte, dass mit dem Fördergeld die dringend notwendigen Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt werden könnten. Der Aufsichtsrat der Friesland-Kliniken hatte bereits im vergangenen Jahr dasZukunftskonzept für die beiden Krankenhäuser in Sande und Varel beschlossen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.02.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik