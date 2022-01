Stand: 28.01.2022 08:15 Uhr Klinik Cloppenburg: Mann stirbt offenbar an Rauchgasvergiftung

Im Krankenhaus in Cloppenburg ist in der Nacht zu Freitag ein Patient möglicherweise an den Folgen eines Feuers gestorben. Der Mann wurde tot im Bett seines Patientenzimmers gefunden. Ein Rauchmelder hatte die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr alarmiert. Die hätten dann ein komplett verrauchtes und verrußtes Zimmer vorgefunden, sagt ein Sprecher der Polizei Cloppenburg. Gebrannt habe es zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr. Die Polizei geht davon aus, dass es in der Toilette des Einzelzimmers zu einem Schwelbrand gekommen ist. Für den 66-jährigen Patienten kam jede Hilfe zu spät. Die genaue Todesursache soll jetzt eine Obduktion klären. Teile des Krankenhauses wurden mit Spezialgerät belüftet - etwa 20 Patienten mussten noch in der Nacht in andere Zimmer verlegt werden. Heute gehen die Reinigungsarbeiten weiter und parallel suchen spezielle Brandermittler nach der Ursache für das Feuer.

