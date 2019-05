Stand: 05.05.2019 08:44 Uhr

Klimaschutz und Soziales: Grüne wollen EU stärken

Die niedersächsischen Grünen haben sich auf ihrem Landesparteitag in Osterholz-Scharmbeck für eine Stärkung der Europäischen Union ausgesprochen. Es gehe nicht darum, den Status quo zu verteidigen, sondern die EU zu verändern, sagte Grünen-Landeschefin Anne Kura am Sonnabend. Ziel sei es, dass Europa ökologischer, demokratischer und sozialer werde, so Kura. Es müsse Standards für Mindestlöhne und in jedem Mitgliedsstaat eine Grundsicherung geben. "Die EU braucht Menschen, die offensiv für sie eintreten. Wir stehen an der Seite dieser Menschen, sagte Kura. Mit Blick auf den drohenden Brexit warnte sie vor Egoisten und Populisten, die sich "hinter Mauern verstecken" wollten: "Wir lassen das nicht zu." Eine handlungsfähige EU schaffe bei globalen Problemen wie Klimawandel oder Steuerdumping mehr Souveränität.

Friedensorientierte Außenpolitik gefordert

Dazu hat der Landesvorstand einen europapolitischen Leitantrag erarbeitet, über den die Delegierten noch bis heute diskutieren werden. "Die politischen Herausforderungen unserer Zeit brauchen europäische Lösungen", heißt es darin. "Es gibt keine nationalen Lösungen für grenzüberschreitende Probleme." Im Hinblick auf die Außenpolitik forderte Kura eine gemeinsame friedensorientierte Linie.

Landwirtschaft: Kritik an Subventionsbedingungen

Die Grünen diskutierten am Sonnabend zudem über die künftige europäische Agrarpolitik. Bislang erhalten Landwirte Subventionen aus Brüssel für jeden Hektar Ackerfläche. Dadurch würden große Betriebe bevorzugt, sagte der Landesvorsitzende Hans-Joachim Janßen. Geht es nach den Grünen, würden EU-Subventionen künftig nur noch an Landwirte gezahlt, die über die gesetzlichen Vorgaben hinaus etwas für den Natur- und Tierschutz tun. Dadurch könne auch das Höfesterben gestoppt werden, sagen die Grünen.

Grüne hoffen auf gutes Ergebnis bei Europawahl

Für die anstehende Europawahl hoffen die Landes-Grünen darauf, dass ihren beiden Kandidatinnen Katrin Langensiepen und Viola von Cramon der Einzug in das EU-Parlament gelingt. Bei der letzten Europawahl kam die Partei auf 10,7 Prozent der Stimmen. In aktuellen Umfragen liegen die Grünen bundesweit bei 19 Prozent.

