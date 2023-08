Stand: 11.08.2023 21:35 Uhr Klimahaus für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Das Klimahaus in Bremerhaven ist für den 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie "Unternehmen" nominiert. Eine Fachjury habe das Haus auswählt, weil es ein "Vorreiter der Transformation" in der Branche sei, teilte das Klimahaus am Freitag mit. Der Ausstellungsbereich vermittle Kompetenzen für eine nachhaltige Lebensweise. Positiv sei auch das Konzept "Bildung für nachhaltige Entwicklung" sowie die Unterstützung des regionalen nachhaltigen Tourismus durch das Ausstellungshaus bewertet worden. Im Spätsommer entscheide die Jury über drei Finalisten und die späteren Sieger. Der Preis soll am 23. und 24. November in Düsseldorf verliehen werden. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist nach eigenen Angaben mit acht Wettbewerben in den Bereichen Wirtschaft, Kommunen und Forschung der größte Preis seiner Art in Europa. Er wird vergeben in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen.

