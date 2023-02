Klima-Protest: "Letzte Generation" legen Berufsverkehr lahm Stand: 09.02.2023 16:32 Uhr Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Donnerstagmorgen in Oldenburg und Göttingen protestiert. Sie klebten sich im Berufsverkehr mit Sekundenkleber auf Hauptverkehrsstraßen fest.

Nach Angaben der Polizei beteiligten sich in Göttingen sieben Aktivistinnen und Aktivisten an der Aktion. In Oldenburg waren es lediglich vier, die Auswirkungen auf den Berufsverkehr waren dennoch groß: Die Protestierenden blockierten die Autobahnausfahrt Haarentor. Rund eine Stunde dauerte es, bis die Polizei ihre mit Sekundenkleber festgeklebten Hände von der Fahrbahn gelöst hatte - mit Waffenöl und Sonnenblumenöl habe es schließlich geklappt, hieß es.

Polizei ermittelt wegen Nötigung

Die Oldenburger Polizei ermittelt inzwischen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsrecht und Nötigung gegen die vier Aktivistinnen und Aktivisten. Diese fordern nach eigenen Angaben unter anderem ein Tempolimit auf Autobahnen - genau wie die Protestierenden in Göttingen. Dort wurde laut Polizei eine Kreuzung am Rande der Innenstadt besetzt. Es kam ebenfalls zu Staus im Berufsverkehr.

Videos 1 Min Zwei Protestaktionen der "Letzten Generation" in Hannover (06.02.2023) Am Morgen hatten sich Aktivisten auf der Deisterstraße festgeklebt, später wurde das Ernst-August-Denkmal beschmiert. 1 Min

Mehrere Aktionen in Hannover zu Wochenbeginn

Schon die ganze Woche über laufen bundesweit Protestaktionen der Gruppe "Letzte Generation". Am Montag- und Dienstagmorgen wurden unter anderem Teile des Deisterkreisels in Hannover blockiert. Am Montagmittag kippten Protestierende zudem Farbe auf das Reiterstandbild von König Ernst August auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs und forderten mehr Engagement im Klimaschutz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.02.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Umweltschutz