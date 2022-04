Stand: 10.04.2022 11:19 Uhr Kleinwagen überschlägt sich nach Kollision mehrfach

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut ersten Polizeiangaben hatte eine andere Autofahrerin am Sonnabend an einer Kreuzung den vorfahrtberechtigten Kleinwagen der Frau übersehen und gerammt. Dieser überschlug sich daraufhin mehrfach. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem schwer beschädigten Auto, sie kam in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacherin wurde laut Polizei leicht verletzt.

