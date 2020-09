Stand: 19.09.2020 08:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kleinste Insel: Baltrum wählt neuen Bürgermeister

560 Wahlberechtigte auf Baltrum sind aufgerufen, am Sonntag den Nachfolger von Bürgermeister Berthold Tuitjer (parteilos) zu wählen. Drei Kandidaten treten an - und sie haben etwas gemeinsam: Alle drei sind parteilos. Es handelt sich um Thorsten Hansen, Sandra Hillebrandt sowie Harm Olchers.

Mehr Fachpersonal, Tourismus stärken, ausgeglichener Haushalt

Olchers war bereits Vertreter des Bürgermeisters - nun will der 56-Jährige selbst auf den Chefsessel. Ihm sei wichtig, das Ansehen der Gemeinde zu verbessern, um weiteres Fachpersonal auf die Insel zu holen, so Olchers. Hansen ist 51 Jahre alt und stammt auch aus Ostfriesland. Er will nach eigenen Angaben auf naturnahen Tourismus setzen, um die Schönheit Baltrums zu bewahren. Die 52-jährige Hillebrandt kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ihr liegt ein ausgeglichener Haushalt am Herzen, damit die Gemeinde eigenständig bleiben könne, sagt sie.

Mögliche Stichwahl am 4. Oktober

Sollte keiner der Kandidaten am 20. September mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen statt. Sie ist für den 4. Oktober terminiert. Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Kaum Zuschauer bei der Auszählung erlaubt

Auch auf Baltrum, der kleinsten ostfriesischen Insel, spielt das Thema Corona natürlich eine Rolle. Bei der Auszählung der Stimmen nach der Wahl etwa sind nur 20 Zuschauer zugelassen, die sich vorher telefonisch anmelden müssen. Alle anderen Zuschauer müssen sich vor dem Rathaus gedulden, um zu erfahren wie die Wahl ausgeht.

Stolze Wahlbeteiligung vor sieben Jahren

Bei der letzten Wahl 2013 setzte sich Tuitjer mit 64,4 Prozent gegen zwei weitere Bewerber durch und löste Antje Wietjes-Paulick ab, die in Ruhestand ging. Die Wahlbeteiligung auf Baltrum lag vor sieben Jahren bei stolzen 90 Prozent. Das Ergebnis vom Wahltag gibt es bei NDR.de am Sonntagabend auf dieser Seite.

Weitere Informationen Übersicht: Wahlen in Niedersachsen 2020 21 Direktwahlen gibt es im Jahr 2020 in Niedersachsen. Gewählt werden Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister sowie in einem Fall ein Landrat. Eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.09.2020 | 08:00 Uhr