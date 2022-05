Stand: 25.05.2022 07:03 Uhr Kleinkind steckt im Kinderstuhl fest

Unter dem vorsichtigen Einsatz einer Säge hat die Feuerwehr in Osterholz-Scharmbeck am Dienstagvormittag ein Kleinkind befreit. Der kleine Junge war mit dem Kopf in seinem Kinderstühlchen zwischen Lehne und Sitzfläche stecken geblieben. Die Feuerwehrleute beruhigten das knapp einjährige Kind und befreiten es mit der Säge aus seiner misslichen Lage. Ein Notarzt stellte fest, dass der Kleine zwar erschöpft, aber unverletzt war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.05.2022 | 07:30 Uhr