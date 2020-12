Stand: 10.12.2020 07:40 Uhr Kleine Kulturbetriebe in der Region erhalten Hilfen vom Land

Kleine Kulturbetriebe in Niedersachsen erhalten vom Land insgesamt eine Million Euro. So bekommt die Showband Rastede im Ammerland 25.000 Euro, um weiter proben zu können. Das Museum „Leben am Meer“ in Esens 23.500 Euro für seinen Umbau. Das Eisenbahntheater „Das letzte Kleinod“ in Schiffdorf erhält 70.000 Euro und die Niederdeutsche Bühne Wiesmoor 35.200 Euro. Die Corona-Pandemie stellt viele kleine Museen, Theater und Kulturvereine - vor allem in den ländlichen Regionen vor große Herausforderungen.

