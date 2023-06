Stand: 12.06.2023 11:09 Uhr Klage gegen Parkgebühren am Strand von Hooksiel

Janto Just (Freie Bürger) klagt erneut gegen die Gemeinde Wangerland im Landkreis Friesland. Es geht dabei um die Parkgebühren am Hooksieler Strand. Just ist der Ansicht, dass die Parkgebühren nicht ausschließlich für den Unterhalt des Strandes genutzt werden dürften. Das sei rechtlich nicht zulässig, behauptet er. Just hatte vor mehreren Jahren vor Gericht gegen den Strandeintritt in Hooksiel geklagt. 2017 gab ihm das Bundesverwaltungsgericht recht. An jedem Strandabschnitt im Wangerland Geld für den Zugang zu verlangen, sei demnach unzulässig, entschieden die Richter damals. Erlaubt sei dies nur dort, wo die Gemeinde einen speziellen Service für die Badegäste wie Duschen oder Umkleiden anbietet. Die Gemeinde hatte nach dem Urteil kostenfreie sowie kostenpflichtige Strandbereiche ausgewiesen.

