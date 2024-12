"Klaasohm" auf Borkum verläuft bisher störungsfrei Stand: 05.12.2024 20:37 Uhr Der Auftakt des umstrittenen Nikolausbrauchs "Klaasohm" auf Bokrum verläuft nach Angaben der Polizei "störungsfrei". Rund 500 Menschen feiern bei ausgelassener Stimmung auf den Straßen.

Die Feiernden begleiteten die sogenannten "Klaasohms" bei deren Zug zu einer Halle. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen Kuhhörner mit sich. Die Polizei ist in diesem Jahr mit mehr Einsatzkräften vor Ort als in den Jahren zuvor. Der Tradition folgend wurde in einer Halle unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein symbolischen Kampf der "Klaasohms" ausgetragen. Danach laufen die Klaasohms unter großem Getöse auf festgelegten Routen durch die Stadt und betreten dabei unter anderem auch private Wohnräume.

Videos 5 Min Borkum: Kuhhorn-Ritual beim "Klaasohm"-Fest sorgt für Wirbel Dass Frauen mit Kuhhörnern auf den Hintern geschlagen wird, soll künftig Vergangenheit sein. Sebastian Duden berichtet. (02.12.2024) 5 Min

Bundesweite Kritik an "Klaasohm" wegen Gewaltexzessen

Bislang gehörte zu diesem Teil auch der "Brauch des Schlagens" dazu, den soll es nach Angaben des Vereins Borkumer Jungens nicht mehr geben. Der Verein veranstaltet das Fest jährlich. Maxi Rau, Vorsitzender des Vereins - auch Oldermann genannt - erklärte am Nachmittag, dass Gewalt gegen Frauen ab jetzt nicht mehr toleriert werde. Die Stadt Borkum hat nach eigenen Angaben geplant eine Telefonnummer und Räume einzurichten, wo sich Frauen melden können, wenn es zu unangenehmen oder gefährlichen Situationen kommen sollte.

Bildmaterial zeigt, wie Frauen mit einem Kuhhorn geschlagen werden

Nach einem Bericht des ARD-Magazins "Panorama - die Reporter" hatte es bundesweit Kritik an dem Fest gegeben, da dort über Gewaltexzesse bei dem Fest berichtet wurde. In heimlich gedrehten Bildmaterial ist zu sehen, wie Frauen festgehalten werden und vom Klaasohms mit einem Kuhhorn auf das Gesäß geschlagen werden. Bei dem Brauch verkleiden sich am Vorabend vor dem Nikolaustag sechs junge Männer mit Masken, Schafsfellen und Vogelfedern.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 05.12.2024 | 16:00 Uhr