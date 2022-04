Stand: 22.04.2022 12:06 Uhr Kitesurfer treibt vor Borkum aufs offene Meer

Seenotretter haben vor Borkum einen Kitesurfer gerettet. Der 67-Jährige sei wegen des ablaufenden Wassers und starkem Wind auf die offene Nordsee getrieben, teilt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Augenzeugen beobachteten, wie der Mann vergeblich versuchte an Land zurückzukehren. Daraufhin riefen sie die Seenotretter. Ein Windpark-Versorgungsschiff, das in der Nähe war, konnte den Mann an Bord nehmen, bis die Seenotretter eintrafen. Der 67-Jährige wurde leicht unterkühlt und erschöpft an Land nach Borkum gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.04.2022 | 13:30 Uhr